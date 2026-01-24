Φινάλε στον Α’ Όμιλο με το ενδιαφέρον στους Ζωσιμάδες

Στις 15:00 διεξάγεται η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Α’ ομίλου της Super League 2.

Να τερματίσει πρωτοπόρος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θέλει ο Ηρακλής, ο οποίος αγωνίζεται με τον ΠΑΣ στα Γιάννινα. Την ίδια ώρα, η Αναγέννηση Καρδίτσας υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης.

Η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Μακεδονικό και θέλει μόνο το «διπλό» και παράλληλα γκέλες των δύο πρωτοπόρων μήπως και μειωθεί η διαφορά. Ο ΠΑΟΚ Β κοντράρεται στην Τούμπα με τον Καμπανιακό και η Καβάλα υποδέχεται τον Αστέρα Aktor Β.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Α’ Όμιλος

Σάββατο 24/1

15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Ηρακλής SPORTAL.GR

15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης SPORTAL.GR

15:00 Μακεδονικός – Νίκη Βόλου ACTION 24- ATHLETIKO.GR

15:00 Καβάλα – Αστέρας Aktor B’ ATHLETIKO.GR

15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Καμπανιακός SPORTAL.GR

Β’ Όμιλος

Κυριακή 25/1

15:00 Ελλάς Σύρου - Καλαμάτα SPORTAL.GR

15:00 Πανιώνιος - Χανιά ACTION 24- ATHLETIKO.GR

15:00 Athens Kallithea - Ηλιούπολη SPORTAL.GR

15:00 Ολυμπιακός Β - Αιγάλεω MEGA NEWS

15:00 Μαρκό - Παναργειακός SPORTAL.GR