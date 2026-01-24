Φινάλε στον Α’ Όμιλο με το ενδιαφέρον στους Ζωσιμάδες

Να τερματίσει πρωτοπόρος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θέλει ο Ηρακλής, ο οποίος αγωνίζεται με τον ΠΑΣ στα Γιάννινα. Την ίδια ώρα, η Αναγέννηση Καρδίτσας υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης.
Η Νίκη Βόλου αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Μακεδονικό και θέλει μόνο το «διπλό» και παράλληλα γκέλες των δύο πρωτοπόρων μήπως και μειωθεί η διαφορά. Ο ΠΑΟΚ Β κοντράρεται στην Τούμπα με τον Καμπανιακό και η Καβάλα υποδέχεται τον Αστέρα Aktor Β.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:
Α’ Όμιλος
Σάββατο 24/1
15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Ηρακλής SPORTAL.GR
15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης SPORTAL.GR
15:00 Μακεδονικός – Νίκη Βόλου ACTION 24- ATHLETIKO.GR
15:00 Καβάλα – Αστέρας Aktor B’ ATHLETIKO.GR
15:00 ΠΑΟΚ Β’ – Καμπανιακός SPORTAL.GR
Β’ Όμιλος
Κυριακή 25/1
15:00 Ελλάς Σύρου - Καλαμάτα SPORTAL.GR
15:00 Πανιώνιος - Χανιά ACTION 24- ATHLETIKO.GR
15:00 Athens Kallithea - Ηλιούπολη SPORTAL.GR
15:00 Ολυμπιακός Β - Αιγάλεω MEGA NEWS
15:00 Μαρκό - Παναργειακός SPORTAL.GR