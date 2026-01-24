ΜΜΕ Γερμανίας: «Εξετάζει την περίπτωση Καρέτσα για αντικαταστάτη του Μπραντ η Ντόρτμουντ»

Η Ντόρτμουντ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας απασχολεί όλο και περισσότερα μεγάλα club του εξωτερικού, με τις εμφανίσεις και τις επιδόσεις του με την φανέλα της Γκενκ.

Η βρετανική Sun, με ένα 20λεπτο βίντεο, στο οποίο παρέθετε τα χαρακτηριστικά του παίκτη και τον αποθέωνε, τονίζει πως ο Καρέτσαας ταιριάζει σε ομάδες όπως Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι και είναι σε επίπεδα Premier League.

Με τη σειρά της η γερμανική Bild αναφέρει πως ο Καρέτσας απασχολεί αρκετούς συλλόγους από την Bundesliga. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Ντόρτμουντ εξετάζει τον Έλληνα ποδοσφαιριστή ως αντικαταστάτη του Γιούλιαν Μπραντ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και έχει ήδη απορρίψει μια πρόταση ανανέωσης. Το ποσό που αξιώνει όμως για τον ποδοσφαιριστή της η Γκενκ, το οποίο ανέρχεται στα 35 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τους Βεστφαλούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να ανέβουν σε αυτά τα επίπεδα μόνο αν ολοκλήρωναν μια πώληση στο επόμενο διάστημα.

