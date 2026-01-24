Άρης: Οι σκέψεις του Χιμένεθ για το κέντρο και ο ρόλος του Χόνγκλα

Το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό απασχολεί αρκετά τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος διαθέτει πλέον ένα νέο "όπλο" στα χέρια του για τα χαφ

Ο Μάρτιν Χόνγκλα είναι μία από τις διορθωτικές κινήσεις του Άρη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Ο Καμερουνέζος "κόφτης" απασχολεί τις τελευταίες μέρες τον Ανδαλουσιάνο τεχνικό της ομάδας, καθώς, μπορεί να μην βρίσκεται ακόμη στο 100% και να του λείπει ρυθμός, για να ξεκινά και να τελειώνει τα παιχνίδια, όμως οι συνθήκες πιέζουν πολύ τους κιτρινόμαυρους και τα περιθώρια πλέον είναι...στενά.

Ο προπονητής του Άρη δοκίμασε αρκετά τον νεοφερμένο ποδοσφαιριστή της ομάδας τις τελευταίες μέρες και μάλιστα τον έριξε στη μάχη της AEL FC Arena, την προηγούμενη αγωνιστική, με τον Χόνγκλα να μην είναι τόσο άσχημος δεδομένων των συνθηκών.

Τα κλειστά χαρτιά του Χιμένεθ δεν μας αφήνουν να βγάλουμε τελείως ασφαλή συμπεράσματα, όμως το ρεπορτάζ μας αναγκάζει να συμπεράνουμε πως ο παίκτης υπολογίζεται ήδη για βασικός απέναντι στον Λεβαδειακό, με τους Μόντσου και Ράσιτς να τον πλαισιώνουν στο κέντρο. Ο Μόντσου θα βρίσκεται στο "8" και ο Ράσιτς, προωθημένος, στο "10".

Μια τριπλέτα που σίγουρα θα παρουσιάσει αδυναμίες, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που θα λειτουργήσει υπό αυτό το πρίσμα, όμως είναι φυσικό να δώσει και φρεσκάδα σε κάποιες εκφάνσεις της.