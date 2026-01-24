Πανσερραϊκός: «Λιοντάρι» ο Μπιλέ

Την απόκτηση του Νταρνέλ Ερίκ Μπιλέ ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός, προσθέτοντας ποιότητα στην μεσοεπιθετική του γραμμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Darnell Eric Bile, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος.

Ο Bile είναι γεννημένος στις 28/10/2005 στην Γαλλία, αγωνίζεται ως αριστερός χαφ και ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Σεντ Ετιέν, ενώ το 2024 εντάχθηκε στον Αστέρα Τρίπολης κάνοντας τις πρώτες του συμμετοχές στην Σούπερ Λιγκ.

Είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Γαλλίας, ενώ πέρυσι κλήθηκε και έκανε τις πρώτες του συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων.

