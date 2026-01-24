Ράσταβατς: «Να μετατρέψουμε την έδρα μας σε φρούριο»

Τη δύναμη της έδρας του Αστέρα Aktor θέλει να εκμεταλλευτεί ο Μίλαν Ράσταβατς.

Ντεμπούτο για τρίτη φορά στον πάγκο του Αστέρα Aktor θα κάνει σήμερα ο Μίλαν Ράσταβατς, στο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ (19:30) και σε δηλώσεις του στο ACTION 24 ανέλυσε τους στόχους της ομάδας και τι θέλει να πετύχει στην επιστροφή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ράσταβατς:

Για την επιστροφή του: «Πέρασα σπουδαίες στιγμές εδώ και επιτυχημένες στιγμές τόσο για εμένα όσο και για τον σύλλογο. Γι' αυτό θεωρώ ότι αποτελεί μια εξαιρετική βάση για την 3η μου θητεία στην ομάδα. Σχεδόν το 70% του ρόστερ έχει παραμείνει ίδιο. Επομένως, είναι πολύ εύκολο να προσαρμοστείς. Υπάρχει επαρκή σύνδεση μεταξύ μας την οποία και θα αξιοποιήσουμε για να βοηθήσουμε την ομάδα όσο πιο σύντομα γίνεται».

Για τους στόχους της ομάδας: «Στο παρελθόν, ο Αστέρας έθεσε τον πήχη σε ένα αρκετά αναγνωρίσιμο σημείο. Επομένως, η πρώτη μας πρόκληση είναι να μας επαναφέρουμε σε αυτό το επίπεδο. Από αγωνιστικής πλευράς, στόχος είναι να μετατρέψουμε την έδρα μας σε φρούριο και να είμαστε αρκετά επικίνδυνοι στα εκτός έδρας παιχνίδια».

Για το παιχνίδι την ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι πρώτα από όλα είναι μια πολύ καλή ομάδα, με ένα πολύ καλό κόουτς, τον φίλο μου. Εχουν παρουσιάσει πολύ καλά αποτελέσματα τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα. Επομένως, θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Αλλά επίσης, είναι η έδρα μας και όπως είπα προηγουμένως είναι το δικό μας μικρό κάστρο και γι’ αυτό θέλουμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση με τον δικό μας τρόπο».