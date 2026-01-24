Πρώην συμπαίκτη του Μέσι φέρνει η ΑΕΛ (vids)

Κοντά σε συμφωνία με τον 31χρονο Αργεντινό επιθετικό Νίκολας Στεφανέλι βρίσκεται η ΑΕΛ.

Έναν παίκτη για την κορυφή της επίθεσης ψάχνει η ΑΕΛ, που έχει βάλει στο στόχαστρο τον πρώην συμπαίκτη του Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, τον Νίκολας Στεφανέλι. Ο 31χρονος επιθετικός έχει πλούσια καριέρα και έχει αγωνιστεί και στην Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων αγωνίστηκε στην ΑΙΚ Στοκχόλμης όπου μέτρησε και 92 συμμετοχές με 36 γκολ και 12 ασίστ, στην Ανόρθωση, στην Λα Καλέρα της Χιλής και στην Βίντι Ουγγαρίας.

Παράλληλα, έχει υπάρξει συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι, ενώ φέτος αγωνίζεται στη Ντεφένσα από όπου και ξεκίνησε την καριέρα του, με το συμβόλαιό του να λήγει τον Δεκέμβριο του 2026.