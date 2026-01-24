Δοκιμασία στην Τρίπολη η ΑΕΚ - Με Βόλο ο Ολυμπιακός

Η αυλαία της 18ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League ανοίγει σήμερα με τρία ενδιαφέροντα παιχνίδια. Στις 17:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο, ενόψει του κρίσιμου αγώνα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ την Τετάρτη (28/1, 22:00). Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να είναι συγκεντρωμένοι στο σημερινό παιχνίδι, πριν το μεγάλο ραντεβού που θα κρίνει την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League.

Τις ευρωπαϊκές… υποχρεώσεις του Ολυμπιακού θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί ο Βόλος, ο οποίος θα ψάξει στο Φάληρο ένα θετικό αποτέλεσμα, καθώς στα τελευταία παιχνίδια δεν τα πάει καλά και ο Αχιλλέας Μπέος έβαλε πρόστιμο στην ομάδα.

Στις 19:30, η ΑΕΚ δοκιμάζεται απέναντι στον Αστέρα Aktor στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», έχοντας ως στόχο τη νίκη που έστω και προσωρινά θα την φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Η επιβλητική επικράτηση επί του Παναθηναϊκού έφερε χαμόγελα στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς και πλέον το ζητούμενο είναι ένα νικηφόρο σερί. Οι Αρκάδες από την πλευρά τους αναμένεται να εμφανιστούν ανανεωμένοι, μετά την επιστροφή του Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο

Ντέρμπι παραμονής γίνεται στις 20:00 στο AEL FC Arena, καθώς η ΑΕΛ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό. Οι δύο ομάδες δείχνουν σημάδια ανάκαμψης και σε αυτό το μαρς, η ομάδα που θα νικήσει θα πάρει… «εξάποντο».

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 18ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

17:00 Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ Cosmote Sport 1

19:30 Αστέρας Aktor – ΑΕΚ Novasports Prime

20:00 ΑΕΛ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 2

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

16:00 Άρης – Λεβαδειακός Novasports Prime

18:00 ΟΦΗ – Παναιτωλικός Cosmote Sport 1

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Novasports Prime

Κηφισιά – ΠΑΟΚ αναβλ.

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 17 41

2. ΑΕΚ 17 41

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 39

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17 34

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 16 25

6. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 17 25

7. ΑΡΗΣ 17 21

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 17 19

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 17 16

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 17 15

11. ΟΦΗ 16 15

12. ASTERAS AKTOR 16 13

13. ΑΕΛ NOVIBET 17 13

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 17 8