Η Γαλατασαράι ανακοίνωσε τον δανεισμό του Νόα Λανγκ από τη Νάπολι

Η Γαλατασαράι ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Νάπολι για την απόκτηση του Ολλανδού εξτρέμ Νοά Λανγκ με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Λανγκ, διεθνής με την Ολλανδία με 15 συμμετοχές, θα ενταχθεί στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης βάσει συμφωνίας που περιλαμβάνει προαιρετική ρήτρα αγοράς, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί κατόπιν αιτήματος της Γαλατασαράι.

Η τουρκική ομάδα θα καταβάλει στη Νάπολι ποσό δύο εκατομμυρίων ευρώ για τον δανεισμό, ενώ ο Λανγκ θα λάβει αποδοχές 1,75 εκατομμυρίου ευρώ για τη σεζόν, όπως ανακοίνωσε η Γαλατασαράι.

Ο 24χρονος Ολλανδός είχε ενταχθεί στη Νάπολι πέρυσι από την Άιντχοφεν και κατέγραψε 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ.