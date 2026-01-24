Τρίποντο-ανάσα για την Λεβάντε με buzzer beater στο 96'!

Με γκολ του Ματούρο στο φινάλε της αναμέτρηση η Λεβάντε πανηγύρισε τεράστια νίκη απέναντι στην Έλτσε (3-2), παίρνοντας βαθμολογική ανάσα.

H Έλτσε άνοιξε το σκορ μόλις στο 11ο λεπτό με τον Ροντρίγκεθ, με το 0-1 να μένει μέχρι την λήξη του ημιχρόνου, όμως στο δεύτερο μέρος η Λεβάντε έβγαλε αντίδραση και ισοφάρισε σε 1-1 με τον Μαρτίνεθ.

Στο 68' οι γηπεδούχοι έκαναν την ολική ανατροπή με τον Ντέλα να διαμορφώνει το 2-1, όμως η Έλτσε «πάγωσε» ξανά την Λεβάντε αφού στο 90+2' ο Μπογιάρ ισοφάρισε σε 2-2.

Το δράμα, όμως είχε και συνέχεια αφού στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ματούρο με κεφαλιά χάρισε τη νίκη στην Λεβάντε, δίνοντας μεγάλη βαθμολογική ανάσα στους γηπεδούχους.

Με το τρίποντο αυτό, η Λεβάντε ανέβηκε στους 17 βαθμούς και στο -3 από τη σωτηρία, ενώ, η Έλτσε έμεινε στην 8η θέση με 24.