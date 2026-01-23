Σ-έξι Ίντερ συνέτριψε την Πίζα και ξέφυγε στην κορυφή

Η πρωτοπόρος της Serie A, Ίντερ, ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο τον αγώνα με την Πίζα, μένοντας πίσω στο σκορ με 2-0, όμως με μία εντυπωσιακή «επιστροφή» έφτασε στο εμφατικό 6-2.

Τα δυο τέρματα του Μορέο στο 11' και στο 23' έκαναν τον Κριστιάν Κίβου να... βγει απ' τα ρούχα του, όμως οι ποδοσφαιριστές του τον... ηρέμησαν, πριν πάνε καν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Τα τρία γκολ απ' τους Ζιελίνσκι (39' πέναλτι), Λαουτάρο Μαρτίνες (41') και Εσπόζιτο (45'+2') έδωσαν προβάδισμα στους «νερατζούρι», που «τελείωσαν» το ματς με εντυπωσιακό τρόπο χάρις στα τέρματα των Ντιμάρκο, Μπονί και Μιχιταριάν.

Έτσι, με αυτή τη νίκη οι «νερατζούρι», πήραν απόσταση 6 βαθμών από την συμπολίτισσα Μίλαν, με την Ίντερ βέβαια να έχει ένα ματς παραπάνω.