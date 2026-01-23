Καλαμάτα: Παρουσία φιλάθλων στην Ηλιούπολη αλλά με περιορισμούς

Με τη στήριξη των φίλων της θα παίξει η Καλαμάτα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ελλάς Σύρου, το οποίο θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Ηλιούπολης.

Η «Μαύρη Θύελλα» συνεχίζει την προσπάθειά της για θετικά αποτελέσματα, έχοντας στο πλευρό της μέρος του κόσμου της, αλλά υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η μεσσηνιακή ΠΑΕ ενημέρωσε πως έχει δοθεί άδεια μόνο για μεμονωμένη μετακίνηση φιλάθλων, ενώ δεν θα επιτραπεί οργανωμένη παρουσία οπαδών.

Ακόμη, τα διαθέσιμα εισιτήρια για τους φίλους της Καλαμάτας θα είναι περιορισμένα σε αριθμό.

Ο αγώνας με την Ελλάς Σύρου είναι προγραμματισμένηκος για την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 15:00, σε ουδέτερη έδρα, μετά από απόφαση των αρμόδιων αρχών