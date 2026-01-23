Πρόβλημα στην Ατλέτικο με Γκριεζμάν

Ο 34χρονος επιθετικός αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό μηρό, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Μαδρίτης, χωρίς να διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα της απουσίας.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής (23/1) προπόνησης, προερχόμενος από καλή ημίωρη εμφάνιση στον εκτός έδρας αγώνα των «ροχιμπλάνκος» με τη Γαλατασαράι για την 7η αγωνιστική του της League Phase του Champions League. Το διάστημα της απουσίας του είναι απροσδιόριστο και η αντίδρασή του στον τραυματισμό θα καθορίσει την επιστροφή του. Εκτός απροόπτου, ο Γάλλος διεθνής αναμένεται να απουσιάσει από το ματς με τη Μαγιόρκα την Κυριακή (25/1, 15:00) στο «Metropolitano».