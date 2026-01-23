Στο «κυνήγι» του Καρέτσα η Ντόρτμουντ, καραδοκούν Μπάγερν και Τσέλσι

«Ακατέργαστο διαμάντι» και «νέος Τζουντ Μπέλιγκχαμ» είναι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται σήμερα από την γερμανική εφημερίδα «Bild» στον Κωνσταντίνο Καρέτσα!

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ποντάρει σε δύο σούπερ διαμάντια!». Είναι ο σημερινός τίτλος στην ιστοσελίδα της γερμανικής εφημερίδας «Bild», που αποκαλύπτει την προσπάθεια της γερμανικής ομάδας να αποκτήσει «τα δύο μεγαλύτερα ταλέντα του βελγικού πρωταθλήματος, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα της Γκενκ και τον Ζενό Ντεμπάστ της Άντερλεχτ, θεωρώντας τους ως τις επόμενες μεγάλες επενδύσεις που θα αποφέρουν τεράστια κέρδη στο μέλλον».

Σύμφωνα με την «Bild», η Ντόρτμουντ «παζαρεύει» την απόκτηση του Καρέτσα, θεωρώντας τον ιδανικό στο μοντέλο ανάπτυξης νεαρών ταλέντων που ακολουθεί. Το δημοσίευμα χαρακτηρίζει τον 18χρονο Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό ως «ακατέργαστο διαμάντι» και αναφέρει ότι η Ντόρτμουντ θέλει να προλάβει την Τσέλσι και την Μπάγερν.

Το άρθρο τονίζει ότι ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών, Σεμπάστιαν Κελ, βλέπει στον Καρέτσα τον «νέο Τζουντ Μπέλιγκχαμ» όσον αφορά την προοπτική εξέλιξης και τη μεταπωλητική αξία.

Αν και η Μπάγερν παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, η εκπομπή «Bayern Insider» της «Bild» αποκάλυψε ότι ο παίκτης φέρεται να έδωσε προτεραιότητα σε άλλες προοπτικές, με τους Βαυαρούς να εστιάζουν πλέον σε άλλους στόχους. Πάντα στο... κάδρο και η Τσέλσι, με την «Bild» να είναι από τα πρώτα Μέσα που ανέφεραν ότι έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές, επιδιώκοντας να προλάβει τον ανταγωνισμό.

Η χρηματιστηριακή του αξία είναι 28 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η «Bild» εκτιμά ότι για να πειστεί η Γκενκ και να παραχωρήσει τον Καρέτσα το ερχόμενο καλοκαίρι, η προσφορά θα πρέπει να αγγίξει ή να ξεπεράσει τα 40-45 εκατομμύρια ευρώ (!), ποσό που θα αποτελούσε ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή, αλλά και τον βελγικό σύλλογο.