Σιπιόνι: «Σημαντικό παιχνίδι με Βόλο, θα έχουμε την ευκαιρία με τον Άγιαξ»

Ο Αργεντινός χαφ επιβεβαίωσε το κλίμα ευφορίας που επικρατεί μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν, όμως τόνισε ότι πριν από τον Άγιαξ προέχει το ματς με τους Θεσσαλούς στο «Γ. Καραϊσκάκης» (24/1, 17:00).

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Λορέντζο Σιπιόνι στην Cosmote TV:

Για το κλίμα μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν: «Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι μετά τη μεγάλη μας νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν. Τώρα έχουμε την ευκαιρία στο επόμενο παιχνίδι με τον Άγιαξ στην Ολλανδία να πάρουμε την πρόκριση. Πριν από αυτό όμως υπάρχει το παιχνίδι με τον Βόλο οπού θέλουμε να παίξουμε καλά και να νικήσουμε για να πάμε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Άμστερνταμ».

Πόσο εύκολο είναι να μείνουν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι με τον Βόλο: «Πάντα παίρνουμε τα πράγματα βήμα-βήμα, παιχνίδι το παιχνίδι. Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το ματς με τον Άγιαξ, αλλά σημαντικό είναι και αυτό με τον Βόλο. Προέχει ως ματς πρωταθλήματος».

Για το πως νιώθει ο ίδιος: «Νιώθω πάρα πολύ καλά. Δουλεύω καθημερινά πάρα πολύ και αισθάνομαι πανέτοιμος για να αγωνιστώ».