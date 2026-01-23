Σκόουλς κατά Μαρτίνες: «Δεν θα ζητήσω συγγνώμη - Πρέπει να αντέχεις την κριτική στη Γιουνάιτεντ»

Ο Πολ Σκόουλς δεν έκανε πίσω μετά τον σάλο που προκάλεσαν τα σχόλιά του για το ύψος του Λισάντρο Μαρτίνες, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να απολογηθεί για όσα είπε.

Ο παλαίμαχος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε ασκήσει κριτική στον Αργεντινό αμυντικό μετά τη νίκη των «κόκκινων διαβόλων» στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι, κάτι που έφερε και την έντονη αντίδραση του ίδιου του παίκτη.

Μιλώντας στο «Overlap Fan Debate» μαζί με τον Τζέιμι Κάραγκερ, ο Σκόουλς παραδέχθηκε πως ο τρόπος που εκφράστηκε δεν ήταν ο ιδανικός, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι τα λεγόμενά του βασίζονταν σε όσα πιστεύει πραγματικά. Τόνισε πως υπάρχει ξεκάθαρη σωματική διαφορά ανάμεσα στον Μαρτίνες και τον Έρλινγκ Χάαλαντ, αν και αναγνώρισε ότι η περιγραφή του θέματος θα μπορούσε να ήταν πιο προσεκτική.

Ο Σκόουλς αποκάλυψε ακόμη ότι σε προσωπική επικοινωνία που είχε με τον Μαρτίνες, του εξέφρασε την απογοήτευσή του, λέγοντάς του πως έχει χάσει τον σεβασμό προς το πρόσωπό του.

Παρότι παραδέχθηκε ότι ο Αργεντινός έκανε καλή εμφάνιση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ανέφερε πως δεν έχει αλλάξει άποψη συνολικά και ότι παραμένει επιφυλακτικός για το αν η Γιουνάιτεντ μπορεί να κατακτήσει πρωτάθλημα με εκείνον βασικό στέλεχος, τονίζοντας ότι αυτό πρέπει να αποδειχθεί σε βάθος χρόνου.