Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε συγκεντρωμένοι στον Βόλο, όχι στον Άγιαξ»

Ο Βάσκος τεχνικός έκρουσε «καμπανάκια» και προανήγγειλε εκτεταμένο ροτέσιον ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Cosmote TV για το παιχνίδι με τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης» (24/1, 17:00):

Πόση ενέργεια υπάρχει στην ομάδα του μετά την υπερπροσπάθεια της Τρίτης: «Όσοι αγωνίστηκαν κόντρα στην Λεβερκούζεν έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια, ωστόσο έχουμε πολλούς παίκτες ακόμα που δεν έπαιξαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και δεν θα έχουμε πρόβλημα γιατί σκεφτόμαστε να κάνουμε πολλές αλλαγές κόντρα στον Βόλο».

Πόσο εύκολο είναι να πείσει τους παίκτες να μην σκέφτονται το ματς με τον Άγιαξ: «Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε στο ματς με τον Βόλο, όμως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι η δουλειά και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χαθεί ένα παιχνίδι λόγω έλλειψης συγκέντρωσης. Όσο σημαντικό κι αν είναι το παιχνίδι με τον Άγιαξ, εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε την προσοχή μας στον Βόλο».

Αν το ματς με τον Βόλο είναι μια ευκαιρία για παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής: «Υπάρχουν παιχνίδια κάθε τρεις μέρες και είναι φυσιολογικό να χρειαστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές μας. Ελπίζουμε όλοι παίκτες που θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και που δεν έχουν παίξει πολύ στα τελευταία παιχνίδια, να σταθούν στο ύψος των απαιτήσεων και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν».

Αν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών: «Δεν έχουμε προβλήματα, με την έννοια πως δεν έχουμε κάποιον τραυματία. Έχουμε όμως παίκτες που δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί στο 100% από το προηγούμενο παιχνίδι».