Παναθηναϊκός: Αντίνο αλά... Matrix, διάλεξε το πράσινο χάπι αντί του κόκκινου! (vid)

Σε μια ακόμα πρωτότυπη δημιουργία στα social media, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τον Σαντίνο Αντίνο να διαλέγει το πράσινο χάπι αντί του κόκκινου, σε μια σκηνή βασισμένη στο Matrix.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί στο κομμάτι των social media και το έδειξαν για μια ακόμα φορά, με το έξυπνο βίντεο που δημιούργησαν για τον Σαντίνο Αντίνο, παίρνοντας έμπνευση από το Matrix.

Ο Αργεντινός εξτρέμ κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα σε ένα πράσινο και ένα κόκκινο χάπι, επιλέγοντας φυσικά το πράσινο, σε μια κίνηση που παραπέμπει στο ενδιαφέρον που έδειξαν για την απόκτησή του το καλοκαίρι οι «ερυθρόλευκοι».

Υπενθυμίζουμε πως ο Αντίνο έκανε σήμερα και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, όντας έτοιμος να τεθεί στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.

