Παναθηναϊκός: «Πρώτη» για Αντίνο στο Κορωπί

Την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε σήμερα το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Σαντίνο Αντίνο.

Οι «πράσινοι» προπονήθηκαν στο Κορωπί μια ημέρα μετά την ισοπαλία με την Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, με τον Σαντίνο Αντίνο να μπαίνει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Όσοι ήταν βασικοί στην Βουδαπέστη έκαναν αποθεραπεία, ενώ το πρόγραμμα των υπόλοιπων είχε έμφαση στην τακτική. Φυσικά οι Ντέσερς και Τζούρισιτς έκαναν θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Παράλληλα, την πρώτη του προπόνηση με το Τριφύλλι στο στήθος πραγματοποίησε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Σαντίνο Αντίνο.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και τελειώματα.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς και Τζούριτσιτς».