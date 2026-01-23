Τα εισιτήρια των φίλων του ΠΑΟΚ για Λυόν

Ο τρόπος διάθεσής τους και οι τιμές μέσα από την ενημέρωση του Δικεφάλου

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή (23.01) στις 18:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα Λυών-ΠΑΟΚ για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26 που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (29.01) στις 21:00 (τοπική ώρα) στο OL Stadium.

23.01.2026

Τιμές Εισιτηρίων

Κατηγορίες Εισιτηρίων Τιμή Away Sectors (428-431) 18€ 1st class Sector (012) 94€

Περίοδοι διάθεσης

Α περίοδος | Προτεραιότητα στους VIP-VIPA–Skybox κατόχους διαρκείας αυστηρά για προσωπική χρήση |23/01/2026 18:00 – 25/01/2026 12:00

Για την αγορά απαιτείται η καταχώρηση έγκυρου ΑΜΚΑ κατόχου VIP διαρκείας στο πεδίο «κουπόνι», στη συνέχεια επιλέγετε «αποθήκευση», «ενημέρωση» και «συνέχεια» προκειμένου να σας επιτραπεί η μεταβίβαση στο στάδιο πληρωμής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το εισιτήριο δεν είναι για προσωπική χρήση, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διατηρεί το δικαιώμα ακύρωσης του εισιτηρίου.

Από την ανωτέρω προτεραιότητα εξαιρούνται ταVip–VipA διαρκείας που διατέθηκαν δωρεάν.

Β περίοδος

Σε περίπτωση μη εξάντηλησης των εισιτηρίων από τους Vip–Vipa κατόχους, θα ξεκινήσει 2η περίοδος ελέυθερης διάθεσης μέχρι εξαντλήσεως αυτών.

Κανάλι Πώλησης

Α. Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, ο φίλαθλος παραλαμβάνει voucher το οποίο θα αναγράφει σαφής οδηγίες για την παραλαβή του εισιτηρίου εισόδου.

Διευκρινίσεις

Ο τρόπος παραλαβής έκαστης κατηγορίας εισιτηρίου θα αναγράφεται στο voucher.

Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονίκης πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων «Ticketmaster»

