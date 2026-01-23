Με σύνθεση... ανάγκης κόντρα στον Ολυμπιακό ο Βόλος

Ποιοι «ξεχρεώνουν» από τις κάρτες, ποιοι αποκλείστηκαν και ποιος επιστρέφει ενόψει του Σαββατιάτικου ματς στο Φάληρο (24/1, 17:00).

Με σύνθεση... ανάγκης θα παραταχθεί ο Βόλος στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την αναμέτρηση της 18ης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό. Η ομάδα της Μαγνησίας επέλεξε το παιχνίδι με τους Πειραιώτες, προκειμένου να εκτίσουν την ποινή τους όσοι συμπλήρωσαν κάρτες.

Ο Χουάν Φεράντο δεν υπολογίζει τους τιμωρημένους «ενδεκαδάτους» Κόμπα, Ασεχνούν, Σιαμπάνη, Χέρμανσον, Μύγα, αλλά και τον Μαρτίνες που είναι, παράλληλα, τραυματίας.

Εκτός έμειναν, ακόμα, ο Πίντσι και ο Μπουζούκης, ενώ επιστρέφει ο Μακνί, που είχε χάσει λόγω τιμωρίας το ματς με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η 20μελή αποστολή του Βόλου: Γραμματικάκης, Παπαθανασίου, Σόρια, Κάργας, Τριανταφύλλου, Ατζιάκουα, Αμπάντα, Τασιούρας, Φορτούνα, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κύρκος, Βαϊνόπουλος, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Τζόκα, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί, Σαντής.