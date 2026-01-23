Γκουαρντιόλα: «Ήρθε η ώρα της Άρσεναλ για το πρωτάθλημα»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για την Άρσεναλ ο Πεπ Γκουαρντιόλα στη συνέντευξη Τύπου που έσωσε ενόψει του αγώνα με την Γουλβς.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι οι «Κανονιέρηδες» είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή την στιγμή, λέγοντας μάλιστα ότι μετά από 25 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα είναι η ώρα να το κατακτήσει.

«Φυσικά. Είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή την στιγμή. Κοιτάξτε τι κάνει στο Champions League, στο πρωτάθλημα και στις άλλες διοργανώσεις. Είναι η καλύτερη ομάδα τώρα. Ελπίζω να φτάσουμε κοντά της, να βελτιωνόμαστε και να μας δώσει μια ευκαιρία να την φτάσουμε.

25 χρόνια χωρίς να κερδίσει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ένα τεράστιο κίνητρο για τους πάντες στην ομάδα. Νομίζω ότι η ώρα της τελικά έφτασε».