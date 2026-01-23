Αποθέωσε Κωστούλα ο Χιούρτσελερ, αλλά...

Ο προπονητής των «Γλάρων» εξήρε το ταλέντο και την ποιότητα του 18χρονου διεθνή που εντυπωσιάζει παιχνίδι με παιχνίδι, όμως φρόντισε να επισημάνει ότι είναι ο αναπληρωματικός επιθετικός πίσω από τον Ντάνι Γουέλμπεκ αυτή την περίοδο.

Σε ακόμα μία συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Φούλαμ (24/1, 17:00), ο Φαμπιάν Χιούρτσελερ κλήθηκε να μιλήσει για τον Μπάμπη Κωστούλα, καθώς το εκπληκτικό «ψαλίδι» κόντρα στην Μπόρνμουθ έκανε το γύρω του... κόσμου και ανάγκασε «θρύλους», όπως ο Τιερί Ανρί, να υποκλιθούν στον Έλληνα επιθετικό. Ο Αυστριακός τεχνικός είπε τα καλύτερα φυσικά, κρατώντας... χαμηλά την μπάλα και ξεχωρίζοντας τους ρόλους:

«Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχει μεγάλες δυνατότητες και όλοι γνωρίζουμε ότι μπορεί πραγματικά να αλλάξει το παιχνίδι για εμάς. Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που είναι πραγματικά σημαντικά για εμάς ως σύλλογο.

Να μένουμε πιστοί στην κουλτούρα μας, στις αξίες μας. Είναι ακόμα ένας νεαρός παίκτης. Βρίσκεται ακόμα σε μια φάση όπου χρειάζεται να αναπτυχθεί και γι' αυτό προσπαθούμε πραγματικά να τον βοηθήσουμε.

Αλλά, συνολικά, είμαστε χαρούμενοι που έχουμε έναν καλό αναπληρωματικό για τον Ντάνι Γουέλμπεκ. Έχουμε δύο σπουδαίους σκόρερ και δύο καλούς επιθετικούς στην ομάδα μας. Αυτό είναι σίγουρα χρήσιμο. Σίγουρα... πιέζει με την απόδοσή του, αυτό είναι σίγουρο.

Στο τέλος, έχουμε στο ρόστερ έναν παίκτη σαν τον Ντάνι Γουέλμπεκ. Ως εκ τούτου είναι πάντα μια δύσκολη απόφαση. Σίγουρα είναι χρήσιμο να έχουμε έναν καλό αναπληρωματικό του Ντάνι σαν τον Κωστούλα στην ομάδα».