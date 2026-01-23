Ο Κύπριος ατζέντης Ανδρέας Δημητρίου και ο Βραζιλιάνος συνεργάτης του, Τάι, από το γραφείο «La Football Consulting», που σε συνεργασία με την «Roc Nation Sports» του διάσημου ράπερ Jay-Z ολοκλήρωσαν τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό, μιλάνε αποκλειστικά στο SDNA και αποκαλύπτουν αθέατες πτυχές της σπουδαίας συμφωνίας με τον 20χρονο μεσοεπιθετικό.

Πίσω από κάθε μεταγραφικό deal, παίζει…μπάλα κι ένας ατζέντης. Πολύ συχνά μάλιστα οι agents που έχουν συμμετοχή είναι και περισσότεροι.

Όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση με επίκεντρο τη μεγάλη συμφωνία του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο που γράφτηκε στην ιστορία ως πιο ακριβή του κλαμπ ξεπερνώντας και τον (μέχρι πρότινος αξεπέραστο) Τζιμπρίλ Σισέ.

Η «Roc Nation Sports» του ιδρυτή και διάσημου ράπερ, «Jay - Z» έστειλε τον 20χρονο Αργεντινό με «φύλλο πορείας» στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ωστόσο καταλυτικός υπήρξε ο ρόλος της «La Football Consulting» των Ανδρέα Δημητρίου (δεξιά στη φωτ.), Τάι (δεύτερος από τα αριστερά), συν τον Βραζιλιάνο συνεργάτη τους, Μουρίγιο Μούρα (αριστερά στη φωτ.)

Κι ενώ δεν έχει στεγνώσει καλά, καλά, το μελάνι από την υπογραφή του Αντίνο στο συμβόλαιο που τον «δένει» με τον Παναθηναϊκό για τα επόμενα πέντε χρόνια, οι agents Δημητρίου και Τάι που συνόδεψαν τον Αργεντινό άσο στα γραφεία του Τριφυλλιού για το τελετουργικό των υπογραφών – ανακοίνωσης, μίλησαν αποκλειστικά στο SDNA για το παρασκήνιο του super deal και αποκαλύπτουν αθέατες πτυχές.

- Για τη δική τους συνεργασία με το διάσημο γραφείο « Roc Nation Sports » και την πρώτη…γνωριμία με τον Σαντίνο Αντίνο:

«Αρχικά να σημειώσουμε πως γνωρίζαμε τον Μάρκος Κασέμπ από την περίοδο που ήταν το νο2 στην ιεραρχία της Roc Nation. Τόσο εμείς όσο και ο συνεργάτης μας, Μουρίγιο Μούρα, ήμασταν σε επαφή μαζί του, ενώ ειδικότερα ο Μούρα γνωρίζεται πολύ καλά με τον Ζοάο Πάολο Ντα Πιέβ που είναι υπεύθυνος σκάουτ της εταιρείας στη Βραζιλία.

Η Roc Nation κατάφερε να πάρει τον Αντίνο από τον προηγούμενο μάνατζερ του και συνεργαστεί μαζί του. Όταν ο Ζοάο άρχισε να μιλάει με τον Αντίνο ήταν η περίοδος που είχε προσφορά από τον Ολυμπιακό.

Τότε εμείς μέσα του συνεργάτη μας (Μουρίγιο Μούρα) στην Βραζιλία ρωτήσαμε εάν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα όσα κυκλοφορούσαν για τον Ολυμπιακό.

Στην πορεία μάθαμε πως ήταν αλήθεια χωρίς ωστόσο ο Αντίνο να έχει καμία ενημέρωση από τον τότε μάνατζερ του. Από την στιγμή που δεν υπήρξε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο Αντίνο ένα μήνα αργότερα υπέγραψε στη Roc Nation.

Τότε ξεκινήσαμε να δουλεύουμε ελεύθερα τον παίκτη και τον προτείναμε σε ιταλικές ομάδες (Ίντερ, Γιουβέντους, Μίλαν, Μπολόνια) καθώς και σε Παναθηναϊκό - Ολυμπιακό».



«Σε πρώτο χρόνο ο Αντίνο ήταν αρνητικός να έρθει στην Ελλάδα»

- Για την πρώτη αντίδραση του Αντίνο στην προοπτική να έρθει στην Ελλάδα και να αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα:

«Σε πρώτο χρόνο ήταν πολύ αρνητικός. Και για αυτό το λόγο για εμάς ήταν η δυσκολότερη μεταγραφή που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ερχόμενοι σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό κι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Τον Αντίνο τον ήθελε η Φλαμένγκο, η Σάντος, ενώ κάθε απόγευμα του τηλεφωνούσε ο τεχνικός της Ρίβερ Πλέιτ, Μαρσέλο Γκαγιάρδο.

Στην πορεία καταφέραμε να πείσουμε τόσο τον Αντίνο, όσο και την οικογένειά του και την Roc Nation πως το καλύτερο για όλους θα είναι ο παίκτης να έρθει στην Ελλάδα και εν συνεχεία να…κυνηγήσει το μεγάλο του όνειρο που είναι η Αγγλία. Τους εξηγήσαμε αναλυτικά το project του Παναθηναϊκού και μας πίστεψαν».

«Δέκα ημέρες πριν την άφιξη στην Ελλάδα,

υπέγραψε προσύμφωνο με τον Παναθηναϊκό»

- Για το μεταγραφικό «μπρα ντε φερ» με την Ρίβερ Πλέιτ:

«Η Ρίβερ Πλέιτ, ο προπονητής της, Μαρσέλο Γκαγιάρδο και ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ επέμεναν μέχρι και την τελευταία στιγμή να πάει ο Αντίνο στη Ρίβερ. Δέκα ημέρες νωρίτερα από την άφιξη στην Ελλάδα ο Αντίνο υπέγραψε προσύμφωνο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό.

Επικοινώνησε απευθείας με τον Γιάννη Αλαφούζο και του μετέφερε πως τον εμπιστεύεται σαν να είναι δεύτερος πατέρας του.

Έτσι δεν είχε κανένα ενδοιασμό να έρθει στην Ελλάδα και να υπογράψει στον Παναθηναϊκό, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειάς του.

Η Roc Nation μας έδωσε συγχαρητήρια για τον τρόπο που χειριστήκαμε την υπόθεση του Αντίνο, όταν οι ίδιοι είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν έβγαζαν άκρη με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ.

«Νιώθει πλέον απελευθερωμένος - Δείπνησε στο σπίτι του Αλαφούζου»

- Για τις πρώτες εντυπώσεις του Σαντίνο Αντίνο από την Ελλάδα:

«Νιώθει πλέον απελευθερωμένος. Ο Παναθηναϊκός τον υποδέχτηκε πολύ ζεστά μαζί με την μητέρα του που τον συνόδεψε στο ταξίδι με προορισμό την Αθήνα.

Πήγε στο σπίτι του Γιάννη Αλαφούζου και δειπνήσανε όλοι μαζί. Ο πατέρας του Αντίνο διατηρεί οινοποιείο στην πόλη Μεντόζα της Αργεντινής, ενώ ο αδερφός του παίζει ποδόσφαιρο και θα ήθελε να έρθει κι αυτός στην Ελλάδα».