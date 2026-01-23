ΑΕΛ Novibet: Έκλεισε τον Μπατουμπινσικά για την άμυνα

Το κέντρο της άμυνάς της θέλει να δυναμώσει η ΑΕΛ Novibet, γι’ αυτό συμφώνησε με τον Ντιλάν Μπατουμπινσικά.

Μια ακόμα δυνατή μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η ΑΕΛ Novibet, καθώς συμφώνησε σε όλα με τον Ντιλάν Μπατουμπινσικά, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σεντ Ετιέν. Ο 29χρονος στόπερ έρχεται από το Κόπα Άφρικα, στο οποίο αγωνίστηκε με τη φανέλα του Κονγκό.

Ο Μπατουμπινσικά γεννήθηκε στη Γαλλία και αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Παρί Σεν Ζερμέν. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί σε Αντβέρπ, Φαμαλικάο Μακάμπι Χάιφα και φυσικά στη Γαλλία, όπου η τελευταία χρονικά του ομάδα ήταν η Σεντ Ετιέν.

Ο Κονγκολέζος στόπερ ήταν συμπαίκτης του Ναόρ στην Μακάμπι Χάιφα που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2023 και του Μασόν στη Σεντ Ετιέν.