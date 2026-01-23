Ροντρίγκες: «Με είχε προειδοποιήσει ο Βιεϊρίνια για την Τούμπα!»

Συμπαίκτες με τον Αντρέ Βιεϊρίνια στην Βόλφσμπουργκ για περίπου πέντε χρόνια, «συγκάτοικοι» στις αποστολές, ο Ρικάρντο Ροντρίγκες, που αγωνίζεται πλέον στην Μπέτις, ήξερε από πρώτο χέρι τι τους περιμένει στην Τούμπα!

Οι φήμες λένε πως ο Βιεϊρίνια του έμαθε τον... φραπέ, τα ελληνικά τραγούδια και άλλα πολλά κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Βόλφσμπουργκ. Ο Ρικάρντο Ροντρίγκες ταξίδεψε με την Μπέτις στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά είχε ενημερωθεί από πριν για όλα όσα επρόκειτο να συναντήσει.

Μετά την ήττα της Μπέτις από τον ΠΑΟΚ, ο 33χρονος μπακ μίλησε στο SDNA:

«Ήταν ένα πολύ έντονο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Ένας πολύ ανταγωνιστικός αντίπαλος, μας αντιμετώπισε πολύ καλά. Αυτό που μας έλειψε ήταν το γκολ, είχαμε τις στιγμές μας που δεν καταφέραμε να τους μετουσιώσουμε σε γκολ και να προηγηθούμε που θα άλλαζε την ροή του αγώνα. Εμείς πρέπει να βελτιωθούμε περισσότερο, να δούμε τι δεν πήγε καλά στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και να κερδίσουμε την Κυριακή την Αλαβές, Είμαστε μέσα και στις τρεις διοργανώσεις στην σεζόν και πρέπει να επιμένουμε στην βελτίωση μας για να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Για την ατμόσφαιρα στην Τούμπα και πως την έζησε μέσα από το γήπεδο: «Είναι ένα γήπεδο με φανταστική ατμόσφαιρα. Ξέραμε πριν το παιχνίδι ότι θα ήταν δύσκολο και για τον αντίπαλο και για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο του. Μου είχε πει ο Βιεϊρίνια από όταν παίζαμε μαζί (σ.σ ήταν συμπαίκτες στην Βόλφσμπουργκ) ότι η εξέδρα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ επηρεάζει πολύ τα παιχνίδια και είναι πολύ δυνατή. Γνωρίζαμε ότι θα ήταν μια πολύ δυνατή αναμέτρηση και λόγω της παρουσίας των οπαδών, δεν εκπλαγήκαμε από την... φασαρία».

Για την συνύπαρξη του με τον Βιεϊρίνια και την γνωριμία τους: «Είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Ήμασταν μαζί συμπαίκτες για 5 χρόνια στην Βόλφσμπουργκ. Δεν μιλήσαμε μόνο για το παιχνίδι, αναφερθήκαμε και σε εξωποδοσφαιρικά ζητήματα. Μιλήσαμε για τις οικογένειες μας, πως είναι οι ζωές μας πλέον. Είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας και όσο έπαιζε ήταν ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής ο Αντρέ και του εύχομαι τα καλύτερα στην ζωή του».