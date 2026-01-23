«Θέλει τον Μπιανκόν η Παρί FC – Η στάση του Μεντιλίμπαρ»

Παίκτη για το κέντρο της άμυνας αναζητά η Παρί FC και στα υπόψη της είναι ο Ζουλιάν Μπιανκόν του Ολυμπιακού. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της «Equipe», η ομάδα του Παρισιού έχει ήδη επικοινωνήσει με τους «ερυθρόλευκους» για τον 25χρονο στόπερ.
Ο Μπιανκόν φέτος μετρά 14 συμμετοχές σε όλες διοργανώσεις, ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι θετικός στην αποχώρησή του. Κι αυτό επειδή πιστεύει ότι μπορεί να εξελιχθεί.
Στα υπόψη της Παρί FC βρίσκεται και ο Ιταλός Ντιέγκο Κόπολα, που αγωνίζεται στην Μπράιτον.
Le Paris FC s'active pour recruter un défenseur central— L'Équipe (@lequipe) January 22, 2026
