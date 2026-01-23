Στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου λόγω ίωσης

Εσπευσμένα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, αλλά ήδη η κατάστασή του παρουσιάζει βελτίωση.

Επειγόντως στο νοσοκομείο διακομίστηκε προ ημερών ο πατέρας του Ράζβαν Λουτσέσκου, Μίρτσεα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στη Ρουμανία. Ο ομοσπονδιακός προπονητής ταλαιπωρείται από μια ίωση εδώ και καιρό και επειδή αντιμετωπίζει καρδιακά προβλήματα, όταν επιδεινώθηκε η κατάστασή του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο 80χρονος τεχνικός αισθάνεται ήδη καλύτερα και η υγεία του βαίνει καλύτερα. Αυτή η ίωση εμπόδισε τον Λουτσέσκου να μεταβεί στην Τουρκία, όπου πολλές ομάδες της Ρουμανίας κάνουν τη χειμερινή τους προετοιμασία, προκειμένου να τσεκάρει τους διεθνείς παίκτες. Οι συνεργάτες του έκαναν αυτή τη δουλειά, μιας και τον Μάρτιο οι Ρουμάνοι θα παίξουν στα μπαράζ για μια θέση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το καλοκαίρι.