Μπάμπα: «Είχα μία δύσκολη περίοδο - Απολαμβάνω να παίζω με αυτούς τους τύπους στον ΠΑΟΚ!» (vids)

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Ράχμαν Μπάμπα παραδέχθηκε πως πέρασε μία δύσκολη περίοδο και αγωνιστικά και ψυχολογικά, ωστόσο, απολαμβάνει να παίζει με αυτούς τους τύπους.

Σε ατομικό επίπεδο, δεν υστέρησε κανείς. Μετά τον Γιάννη Μιχαηλίδη, και ο Ράχμαν Μπάμπα μίλησε για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις, «επιβεβαιώνοντας» και τον προπονητή του για το τέλειο παιχνίδι που έκαναν οι Θεσσαλονικείς.

«Όσον αφορά το παιχνίδι ήταν τέλειο. Αμυνθήκαμε πολύ καλά και πήραμε τις ευκαιρίες μας επιθετικά. Ήταν μία καλή μέρα για μας. Πιστεύω ότι μετράει πώς παίζουμε όλοι μαζί, ο ένας για τον άλλον. Για το έμβλημα στη φανέλα, για τους οπαδούς, για όλους. Γι' αυτό έρχονται οι μεγάλες επιτυχίες».

Για το τι έχει αλλάξει για τον ΠΑΟΚ σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι που έδωσε κόντρα στους Ισπανούς; «Το ματς απέναντι στη Θέλτα ήταν στην αρχή της σεζόν, σε μία δύσκολη περίοδος για μας. Δεν ήμασταν καλά ψυχολογικά. Πλέον παίζουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, παίζουμε ενωμένοι και βγαίνει στο γήπεδο».

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στο ματς με την Λυών στη Γαλλία: «Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για μας. Θα είναι δύσκολο, όπως βλέπετε είναι πρώτοι στην βαθμολογία. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα εκεί. Να παλέψουμε για τη νίκη και τους τρεις πόντους που θα είναι πολύ σημαντικοί για μας».

Κάνοντας τον απολογισμό της φετινής σεζόν μέχρι στιγμής, ο Μπάμπα τόνισε πως: «Τη φετινή σεζόν έχω ανέβει και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Μου αρέσει να παίζω με αυτούς τους τύπους στον αγωνιστικό χώρο. Το απολαμβάνω. Παίζουμε τρία χρόνια μαζί. Είχα μία δύσκολη περίοδο, όμως τώρα το απολαμβάνω».

Όσο για το πως θα περάσει το διήμερο ρεπό του; «Απλά θα χαλαρώσω και θα προσπαθήσω να προσέξω λίγο παραπάνω το σώμα μου».