Ολυμπιακός: Εντείνει τις προσπάθειες για Αντρέ Λουίζ

Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο ο Αντρέ Λουίζ να αφήσει τη Ρίο Άβε και να μετακομίσει στον Ολυμπιακό.

Ο Αντρέ Λουίζ είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για τα φτερά της επίθεσης, με τους Πορτογάλους να γράφουν ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να πιάσει… λιμάνι. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ κάνει εξαιρετική σεζόν στη Ρίο Άβε, αλλά θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Η Μπενφίκα εξέφρασε ενδιαφέρον να τον αποκτήσει, καταθέτοντας πρόταση 12+3 εκατ. ευρώ, ωστόσο η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη αξίωνε 20 εκατ. ευρώ για να τον παραχωρήσει.

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να τον αποκτήσει, αν και βέβαια δεν μπορεί να δώσει τέτοια ποσά, γι’ αυτό και αναζητείται η φόρμουλα. Με δεδομένο ότι ο Αντρέ Λουίς δεν θέλει να μείνει στη Ρίο Άβε, οι «ερυθρόλευκοι» του δίνουν την ευκαιρία να αγωνιστεί σε μια πιο ανταγωνιστική ομάδα, η οποία μάλιστα αγωνίζεται και στην Ευρώπη. Αν πειστεί ο ίδιος και ο μάνατζέρ του πως η μετακόμιση στην Ελλάδα είναι ένα βήμα παραπάνω, τότε θα βρεθεί τρόπος να κλείσει το ντιλ.