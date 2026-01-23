Ο Ρομανιόλι πιέζει την Λάτσιο για μεταγραφή στην Αλ Σαντ

Τη φανέλα της Αλ Σαντ προβάρει ο Αλέσιο Ρομανιόλι, με τον κεντρικό αμυντικό της Λάτσιο να πιέζει, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι κάλεσε τον Αλέσιο Ρομανιόλι στην Αλ Σαντ και ο τελευταίος φαίνεται πως ανταποκρίνεται και με το παραπάνω, ασκώντας μεγάλη πίεση στη Λάτσιο να δεχθεί τους όρους της πρότασης και να δώσει τη συγκατάθεσή της, ώστε να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Ιταλού αμυντικού στο σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Η Αλ Σαντ προσφέρει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών στον Ρομανιόλι, με απολαβές 6 εκατομμύρια ευρώ για κάθε χρόνο, με τον παίκτη να εξηγεί σε διαδοχικές συναντήσεις με τον προπονητή της Λάτσιο, Μαουρίτσιο Σάρι, και τη διοίκηση του ιταλικού συλλόγου, πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο να κυλήσουν όλα ομαλά και να ολοκληρωθεί η μετακίνηση.