Απίστευτο: Η Ρεάλ θα δικαστεί για ηχορύπανση!

Τα ισπανικά δικαστήρια άνοιξαν το δρόμο για μια πιθανή ποινική δίκη εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης για ηχορύπανση που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια συναυλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Σαντιάγο Μπερναμπέου το 2024.

Ο ανακριτής της υπόθεσης, σε απόφαση με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου, δήλωσε ότι υπάρχουν επαρκή «αποδεικτικά στοιχεία» στην καταγγελία που υπέβαλε μια ένωση κατοίκων, ως ποινικό αδίκημα.

Υποστηρίζει ότι όλες οι συναυλίες που διοργανώθηκαν μεταξύ 26 Απριλίου και 8 Σεπτεμβρίου 2024, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Αμερικανίδας σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ, «υπερέβησαν τα όρια θορύβου» που έχει θεσπίσει ο δήμος.

Η νομική ενέργεια στοχεύει την εταιρεία Real Madrid Estadio, η οποία λειτουργεί το εμβληματικό στάδιο της Μαδρίτης, το οποίο ανακαινίστηκε το 2023 για να φιλοξενήσει μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και τον διαχειριστή της, Χοσέ Άνχελ Σάντσες, στενό συνεργάτη του προέδρου του συλλόγου Φλορεντίνο Πέρες.

Ο ισπανικός σύλλογος κατηγορείται, επομένως, ότι διέθεσε το γήπεδό του γνωρίζοντας ότι η ηχομόνωση είναι ανεπαρκής, βλάπτοντας ενδεχομένως την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.