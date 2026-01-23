Κόντρα Σπαλέτι με οπαδό της Γιουβέντους την ώρα του ματς!

Ανοιχτό διάλογο με οπαδό είχε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπενφίκα ο προπονητής της Γιουβέντους, Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Η Γιουβέντους επιβλήθηκε στο Τορίνο της Μπενφίκα 2-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase στο Champions League, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη συνέχεια της διοργάνωσης, διατηρώντας παράλληλα ακέραιες τις ελπίδες για μία θέση στην πρώτη οκτάδα της κατάταξης.

Υποτονική η εικόνα των “μπιανκονέρι” στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι το το γκολ του Τιράμ στο 55′, το οποίο έδωσε προβάδισμα στη “Γηραιά Κυρία” απελευθερώνοντας τους παίκτες της από το άγχος.

Οπαδός που καθόταν πίσω από τον πάγκο της Juve κατηγορούσε στο πρώτο 45λεπτο κάθε παίκτη που έχανε μία προσωπική μονομαχία, ζητώντας από τον Σπαλέτι να τον αντικαταστήσει, μέχρι που ο Ιταλός τεχνικός δεν άντεξε και του αποκρίθηκε «μόνο πέντε αλλαγές έχω».

Η κόντρα είχε κι άλλα επεισόδια. Λίγα λεπτά πριν ανοίξει το σκορ, η Μπενφίκα απώλεσε σημαντική ευκαιρία. Ο οπαδός άρχισε τα “δικά του”, με τον Ιταλό προπονητή να του λέει «την επόμενη φορά μείνε σπίτι», ενώ αφού η Γιουβέντους προηγήθηκε, ο 67χρονος τεχνικός φώναξε στον οπαδό «πήγαινε κάτσε αλλού τώρα να δεις τον αγώνα».