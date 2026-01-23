Στο «καζάνι» της Τούμπας λυγίζουν πάντα οι Ισπανοί

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε τεράστια νίκη απέναντι στην Μπέτις (2-0), δίνοντας συνέχεια και σε μια θετικότατη παράδοση που έχει ως γηπεδούχος κόντρα σε ομάδες από την Ισπανία.

Οι «Βερδιμπλάνκος» ήταν το νέο... θύμα του Δικεφάλου, με τον ΠΑΟΚ πλέον ως γηπεδούχος απέναντι σε αντιπάλους από την Ισπανία να μετράει τέσσερις νίκες, έχοντας και τρεις ισοπαλίες!

Οι «ασπρόμαυροι» είναι αήττητοι στην Τούμπα απέναντι σε ομάδες από την Ιβηρική χώρα, χτίζοντας μια θετικότατη παράδοση στην ιστορική του έδρα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

1975 ΠΑΟΚ – Μπαρτσελόνα 1-0

1982 ΠΑΟΚ – Σεβίλλη 2-0

1990 ΠΑΟΚ – Σεβίλλη 0-0

1997 ΠΑΟΚ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-4

2010 ΠΑΟΚ – Βιγιαρεάλ 1-0

2020 ΠΑΟΚ – Γρανάδα 0-0

2026 ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0