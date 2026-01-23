Ζαρουρί: «Το βασικό ήταν να μην χάσουμε - Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον να φέρεις ισοπαλία»

Οι δηλώσεις του σκόρερ του τέρματος του Παναθηναϊκού Ανάς Ζαρουρί.

Ο άσος του Παναθηναϊκού με το εντυπωσιακό τέρμα που σημείωσε έδωσε στην ομάδα του την ισοπαλία με 1-1.

«Ήταν ένα παιχνίδι που είχαμε πολλές ευκαιρίες για να σκοράρουμε και να τελειώσουμε τον αγώνα γρήγορα. Το βασικό ήταν να μην ηττηθούμε, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις τουλάχιστον να φέρεις ισοπαλία το οποίο μας δίνει προβάδισμα για πρόκριση».

Στην ερώτηση τι σκέφτηκε στη φάση του γκολ, απάντησε. «Όταν μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία το πραγματοποίησα, είδα ότι μπορούσα να σκοράρω και το έκανα. Να σταθώ και στην άμυνα μας, οι αμυντικοί έκαναν πολύ καλή δουλειά, έσωσαν αρκετές καταστάσεις από τους επιθετικούς της αντίπαλης ομάδας. Αυτό που θέλαμε ήταν η νίκη αλλά και το αποτέλεσμα αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε».