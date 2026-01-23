Ο Ζαρουρί ζωγράφισε, το ταξίδι συνεχίζεται και ο κόσμος αξίζει όλα τα respect!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, που ήρθε με την ζωγραφιά του Ζαρουρί και τον εκπληκτικό κόσμο του Παναθηναϊκού, που στα δύσκολα έκανε Λεωφόρο και το γήπεδο της Φερεντσβάρος.

Αυτή η ομάδα όταν παίζει στην Ευρώπη είναι αλλιώς. Εχει αυτό το μοναδικό dna από παλιά που ό,τι και να γίνει δεν αλλάζει. Απόψε είδαμε έναν άλλον Παναθηναϊκό σε σχέση με αυτόν που βλέπουμε στην Ελλάδα και ειδικά στο τελευταίο ματς με την ΑΕΚ. Και με το 1-1 συνεχίζει στην Ευρώπη, που ήταν βασικός στόχος στην αρχή της σεζόν.

Στο καλύτερό του παιχνίδι επί εποχής Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός εδικαιούτο τη νίκη, που θα τον έστελνε πιο ψηλά στην βαθμολογία. Χωρίς ο Λαφόν να χρειαστεί να κάνει μία απόκρουση από ένα πέναλτι, που έκανε ο Πάλμερ ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ και τελικά έφθασε στην ισοφάριση με μία ζωγραφιά του Ζαρουρί.

Ο σκόρερ του Παναθηναϊκού πήρε την μπάλα από τον Καλάμπρια, απέφυγε τον αντίπαλό του και με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στο παράθυρο του ανίκητου μέχρι τότε Γκροφ. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλές ευκαιρίες να πάρει τη νίκη, αλλά τις πέταξε στα σκουπίδια με μοιραίο τον Πελίστρι.

Στο 11' τον βρήκε ωραία ο Σβιντέρσκι, απέφυγε τον αντίπαλό του βρέθηκε απέναντι από τον Γκροφ, και με το πλασέ δεν βρήκε ούτε εστία. Στο 27' από τρομερή πάσα του Μπακασέτα ο Πελίστρι βγήκε μόνος του απέναντι στον Γκροφ, αλλά το κακό του κοντρόλ χάλασε την μεγάλη ευκαιρία.

Ο Παναθηναϊκός με αυτό το 3-4-2-1 είχε ένα πολύ καλό σχέδιο και ο Μπενίτεθ διάβασε πολύ καλά το παιχνίδι. Ο Ίνγκασον ηγέτης στην άμυνα με τους Πάλμερ, Τουμπά, δίπλα του έφτιαξαν μία τριάδα που νικήθηκε στην φάση του πέναλτι επειδή γλίστρησε ο Πάλμερ. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος ήταν άψογοι στα άκρα και ο Τσιριβέγια με τον Μπακασέτα έκαναν εξαιρετική δουλειά και ανασταλτικά και δημιουργικά. Ο Ρενάτο λίγο πιο πίσω από τον Σφιντέρσκι κράτησε μπάλες και έδωσε σωστά την μπάλα και ο Πελίστρι λίγο πιο δεξιά έκανε τα πάντα καλά εκτός από το γκολ.

Ο Πελίστρι αν σκόραρε θα ήταν ο κορυφαίος του αγώνα, αφού δημιούργησε μεγάλα προβλήματα στην άμυνα των Ούγγρων, αλλά δυστυχώς δεν σκόραρε σε εύκολες φάσεις. Ο Μπενίτεθ ήθελε να χτυπήσει στο προβληματικό κέντρο της άμυνας των Ούγγρων και του βγήκε το σχέδιο, ευκαιρίες είχε ο Παναθηναϊκός και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν ήταν εύστοχοι οι παίκτες. Η έπεσαν πάνω σε έναν εκπληκτικό Γκροφ, που απέκρουσε την σουτάρα του Πάλμερ και την κεφαλιά του Κυριακόπουλου.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός ήταν κόμπακτ στην άμυνα δεν άφησε τους Ούγγρους να απειλήσουν με εξαίρεση το πέναλτι και άλλη μία φάση. Και εκεί που από το πουθενά ο Παναθηναϊκός αντί να κάνει το 0-1 έγινε το 1-0 ο Μπενίτεθ έκανε τις αλλαγές, που έφεραν το αποτέλεσμα. Ο Ζαρουρί ήρθε από τον πάγκο αρχικά πιο μπροστά και στη συνέχεια φουλ-μπακ από αριστερά έβαλε μία γκολάρα και πέρασε και μαθηματικά τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση. Μία φάση χρειάστηκε ο Ζαρουρί για να κάνει την ζημιά και έδειξε, ότι έχει το γκολ, όπως λένε και οι αριθμοί.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο Europa League μετά από πολλά χρόνια σε μία κακή χρονιά και αυτό δείχνει το dna της ομάδας και την ποιότητά της όταν είναι καλά, νιώθει καλά στο γήπεδο και παίζει φουλ συγκεντρωμένη. Οι 1500 φίλοι του Παναθηναϊκού έκαναν το γήπεδο της Φερεντσβάρος Λεωφόρο και το ταξίδι συνεχίζεται και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο στην επόμενη φάση, για να κάνουν και το επόμενο γήπεδο… Λεωφόρο. Respect σε αυτό τον κόσμο, που παρά την πίκρα συνεχίζει και στηρίζει την ομάδα σε όλο τον πλανήτη σε όλα τα πέταλα της γης.

* Το παιχνίδι με την Ρόμα την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι ένα ωραίο ματς, που θα το παίξει ο Παναθηναϊκός χωρίς άγχος, αλλά με μεγάλο κίνητρο να πάρει αποτέλεσμα απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο.

* Η Φερεντσβάρος είναι αήττητη και σήμερα έπρεπε να χάσει. Και αυτό τα λέει όλα.

* Ζητείται σταθερότητα. Μετά από την σημερινή εικόνα, που είχε η ομάδα την ίδια λύσσα πρέπει να έχει την Κυριακή και στο Περιστέρι.