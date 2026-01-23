Βαθμολογία UEFA: Ξανά στην 11η θέση η Ελλάδα, προσπέρασε την Πολωνία!

Η νίκη του ΠΑΟΚ και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού έφεραν και πάλι την Ελλάδα στην 11η θέση στην βαθμολογία της UEFA.

Ξανά στην 11η θέση στην πενταετή βαθμολογία της UEFA βρίσκεται και πάλι η χώρα μας που χάρη στην νίκη του ΠΑΟΚ και την ισοπαλία του Παναθηναϊκού προσπέρασε και πάλι τους Πολωνούς και κυνηγά την Τσεχία για το όνειρο της 10ης θέσης.

Το πιο σημαντικό είναι ότι η χώρα μας εξασφάλισε τουλάχιστον τέσσερα ακόμα ευρωπαϊκά βράδια με τις προκρίσεις του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στα πλέι-οφ του Europa League (η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στους 16 του Conference League), ενώ περιμένει το απόλυτο σε περίπτωση πρόκρισης και του Ολυμπιακού.

Η Ελλάδα έφτασε τους 44.862 βαθμούς και απέχει λιγότερους από 2.000 βαθμούς από την Τσεχία (46.325) στην μάχη για την 10η θέση που θα στέλνει τον πρωταθλητή της σεζόν 2026-27 απευθείας στην League phase του Champions League.

Αναλυτικά η βαθμολογία έχει ως εξής:

10. Τσεχία 46.325 (4/5)

11. ΕΛΛΑΔΑ 44.862 (4/5)

12. Πολωνία 44.625 (3/4)

13. Δανία 40.356 (2/4)

14. Νορβηγία 39.187 (2/5)

15. Κύπρος 34.943 (3/4)