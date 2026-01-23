Χωρίς Σφιντέρσκι κόντρα στην Ρόμα ο Παναθηναϊκός

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι θα χάσει λόγω καρτών το ματς του Παναθηναϊκού με την Ρόμα, κάτι που σημαίνει ότι ο Πάντοβιτς θα είναι ο μοναδικός διαθέσιμος επιθετικός της ομάδας.

Το «Τριφύλλι» έφυγε από την Βουδαπέστη με τον βαθμό της ισοπαλίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόκριση στα Play-Offs του Europa League.

Το αρνητικό της βραδιάς έχει να κάνει με την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε για διαμαρτυρία ο Κάρολ Σφιντέρσκι στα τελευταία λεπτά του αγώνα, η οποία τον θέτει νοκ-άουτ από το ματς της τελευταίας αγωνιστικής με την Ρόμα.

Δεδομένου μάλιστα ότι ο Ντέσερς και ο Τετέι είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει ως μοναδικό διαθέσιμο επιθετικό τον Μίλος Πάντοβιτς.