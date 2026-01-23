Μέρλο: «Ο ΠΑΟΚ έστειλε πρόταση στην Κρουζ Αζούλ για τον Σάντσες»

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες, στέλνοντας μάλιστα πρόταση στην Κρουζ Αζούλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέζαρ Λουίς Μέρλο.

Οι Μεξικανοί επαναφέρουν στο... προσκήνιο την πιθανή μετακίνηση του 28χρονου Μεξικανού αμυντικού από την Κρουζ Αζούλ στον ΠΑΟΚ.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Σάντσες, με σκοπό την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Super Deportivo, ο Δικέφαλος φαίνεται να έχει στείλει πρόταση στην ομάδα του Μεξικού, με το κόστος της μεταγραφής να συζητείται μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Χόρχε Σάντσες έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με την ομάδα της Κρουζ Αζούλ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί τόσο στον Άγιαξ όσο και στην Πόρτο.