Μπενίτεθ: «Οι παίκτες μου τα έδωσαν όλα»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του και από την αντίδραση μετά το πέναλτι της Φερεντσβάρος εμφανίστηκε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι οι παίκτες του πρέπει να εμπνευστούν από την προσπάθεια που έκαναν στο παιχνίδι με την Φερεντσβάρος από την οποία απέσπασαν ισοπαλία με 1-1.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote.

«Προκριθήκαμε γιατί οι παίκτες τα έδωσαν όλα, παίζαμε με μια καλή ομάδα και πραγματικά τα έδωσαν όλα.

Η ομάδα τα πήγε αρκετά καλά, στο α’ ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία του Πελίστρι, στο β΄ ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, είχαμε 2 καλές φάσεις, μετά είχαμε την άτυχη στιγμή του πέναλτι αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση οι παίκτες αντέδρασαν και καταφέραμε και φτάσαμε τουλάχιστον στην ισοπαλία.

Ελπίζω η ισοπαλία αυτή να βοηθήσει πολύ στη συνέχεια. Το αξίζουν οι παίκτες μου. Είχαμε πάρα πολύ σκληρή δουλειά από όλους τους παίκτες με σωστή νοοτροπία. Είναι κάτι που πρέπει να το δουν οι ποδοσφαιριστές, να εμπνευστούν από αυτό και να συνεχίσουν και αν το κάνουν αυτό θα κερδίσουμε πολλούς αγώνες ακόμη».