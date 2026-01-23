Παναθηναϊκός: Το «Χ» στην Βουδαπέστη φέρνει στα ταμεία του μισό εκατομμύριο ευρώ

Η ισοπαλία που απέσπασε στην έδρα της Φερεντσβάρος ο Παναθηναϊκός «μεταφράζεται» και σε 450.000 ευρώ στα «πράσινα» ταμεία.

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε καλή εικόνα στην Ουγγαρία, ήταν ανώτερος από την Φερεντσβάρος, όμως τελικά χρειάστηκε μια γκολάρα του Ανάς Ζαρουρί στα τελευταία λεπτά για να πάρει την ισοπαλία με 1-1.

Όπως και να 'χει, το αποτέλεσμα αυτό ήταν αρκετό για να στείλει την ομάδα στα Play-Offs του Europa League και παράλληλα να γεμίσει τα ταμεία της με άλλες 450 χιλ. ευρώ. Κι αυτό γιατί κάθε ισοπαλία στην διοργάνωση πληρώνει 150 χιλ. ευρώ, ενώ η πρόκριση στην επόμενη φάση φέρνει 300 χιλ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, το «Τριφύλλι» μπορεί να προσθέσει χρήματα στα ταμεία του με θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ρόμα και φυσικά με όποια πρόκριση πάρει στο εξής στις επόμενες φάσεις της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αναλυτικά τα έσοδα του Europa League:

4.31 εκατ. ευρώ για την συμμετοχή στην League Phase.

450.000 ευρώ για κάθε νίκη.

150.000 ευρώ για κάθε ισοπαλία.

75.000 ευρώ * την θέση που θα καταλάβει στην League Phase ως μπόνους.

600.000 ευρώ εάν τερματίσει στις θέσεις 1-8.

300.000 ευρώ εάν τερματίσει στις θέσεις 9-16.

300.000 ευρώ για την πρόκριση στα Play-Offs.

1.75 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στους «16».

2.5 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στα προημιτελικά.

4.2 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στα ημιτελικά.

7 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στον τελικό.

6 εκατ. ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου.

