Παραμένει στα «ραντάρ» της Νότιγχαμ ο Ταρέμι παρά την απόκτηση του Λούκα, σύμφωνα με το Athletic

Το Athletic που αποκάλυψε τη συμφωνία της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Νάπολι για τον Λορέντσο Λούκα, αναφέρει ότι οι Άγγλοι δεν έχουν πάψει να ενδιαφέρονται για τον Ταρέμι.

Ο Ιρανός φορ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Νότιγχαμ Φόρεστ τις τελευταίες ημέρες. Η αγγλική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με την Νάπολι για τον δανεισμό του Λορέντσο Λούκα για την κορυφή της επίθεσης της, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ το καλοκαίρι, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα πρέπει να καταβάλει 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Το deal έχει ολοκληρωθεί και έτσι ο Λούκα θα... πετάξει για το Νησί, προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να ανακοινωθεί από τους «κόκκινους».

Παρόλα αυτά το «Athletic» τονίζει ότι η Νότιγχαμ εξακολουθεί να παρακολουθεί την περίπτωση του Ταρέμι, παρά την απόκτηση του Λούκα.

Ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι και το καλοκαίρι του 2027, ενώ στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν έχει πετύχει 14 γκολ σε 23 συνολικά συμμετοχές.