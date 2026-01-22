MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Παραμένει στα «ραντάρ» της Νότιγχαμ ο Ταρέμι παρά την απόκτηση του Λούκα, σύμφωνα με το Athletic

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Το Athletic που αποκάλυψε τη συμφωνία της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Νάπολι για τον Λορέντσο Λούκα, αναφέρει ότι οι Άγγλοι δεν έχουν πάψει να ενδιαφέρονται για τον Ταρέμι.

Ο Ιρανός φορ του Ολυμπιακού βρίσκεται στο «στόχαστρο» της Νότιγχαμ Φόρεστ τις τελευταίες ημέρες. Η αγγλική ομάδα ήρθε σε συμφωνία με την Νάπολι για τον δανεισμό του Λορέντσο Λούκα για την κορυφή της επίθεσης της, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. 

Η συμφωνία περιλαμβάνει δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ το καλοκαίρι, η Νότιγχαμ Φόρεστ θα πρέπει να καταβάλει 35 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.

Το deal έχει ολοκληρωθεί και έτσι ο Λούκα θα... πετάξει για το Νησί, προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να ανακοινωθεί από τους «κόκκινους».

Παρόλα αυτά το «Athletic» τονίζει ότι η Νότιγχαμ εξακολουθεί να παρακολουθεί την περίπτωση του Ταρέμι, παρά την απόκτηση του Λούκα.

Ο Ταρέμι έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι και το καλοκαίρι του 2027, ενώ στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν έχει πετύχει 14 γκολ σε 23 συνολικά συμμετοχές.

