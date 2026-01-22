Πάμπλο Βιγιάρ στο SDNA: «Η Τούμπα θα είναι δύσκολη, αλλά η Μπέτις παίζει πάντα το στυλ της»

Λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Ρεάλ Μπέτις για τη League Phase του Europa League, ο Ισπανός προπονητής σχολιάζει στο SDNA την κατάσταση των Ανδαλουσιανών, τις απουσίες που μειώνουν τη δυναμική τους και τους παίκτες-κλειδιά που θα καθορίσουν το παιχνίδι.

Το βράδυ της Πέμπτης (22/1) ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ρεάλ Μπέτις στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League, σε ένα κρίσιμο ματς με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

O Ισπανός τεχνικός, Πάμπλο Βιγιάρ (άλλοτε προπονητής του Ντιόγκο Νασιμέντο του Ολυμπιακού) έδωσε τη δική του οπτική στο SDNA για τη Μπέτις λίγες ώρες πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.

«Στον τελευταίο τους αγώνα στη La Liga πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Στην Ευρώπη, είναι αήττητοι στους τρεις τελευταίους αγώνες τους, έχουν τρεις νίκες και παίζουν πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο με μεγάλο ποσοστό κατοχής μπάλας».

Σχολιάζοντας την μάχη στην Τούμπα, ο Βιγιάρ τόνισε:

«Το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο, γιατί ο ΠΑΟΚ εντός έδρας, ειδικά στους τελευταίους έξι αγώνες, έχει αποδείξει ότι είναι πολύ δυνατός».

Ο Ισπανός προπονητής στάθηκε και στα αδύνατα σημεία της Μπέτις:

«Δεν θα έχουν στη διάθεσή τους οκτώ παίκτες, κάτι που μειώνει την δυναμική τους. Παίκτες όπως ο Άντονι και ο Ίσκο είναι κορυφαίας κλάσης και η απουσία τους κάνει διαφορά. Επίσης, δεν θα παίξει ο επιθετικός Μπακαμπού λόγω καρτών. Πάντοτε ακολουθούν το στυλ τους και, κατά τη γνώμη μου, θα είναι ένα όμορφο παιχνίδι».

Τέλος ιδιαίτερη μνεία έκανε στους παίκτες - κλειδιά της Μπέτις:

«Οι βασικοί παίκτες για να χειριστούν την μπάλα και να αφήσουν την ομάδα να παίξει το παιχνίδι της, είναι ο Λο Σέλσο και ο Φορνάλς.

Είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές και θα είναι η μηχανή της ομάδας. Η ικανότητά τους να διατηρούν την κατοχή και να δημιουργούν ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα μπορεί να καθορίσει την εξέλιξη του αγώνα».