Παναθηναϊκός: Τα πρώτα βίντεο του Αντίνο με... Ρότσα και Μπορέλι

Ο Σαντίνο Αντίνο εμφανίστηκε στα πρώτα βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με... άρωμα από το παρελθόν.

Ο Αργεντινός εξτρέμ φόρεσε τη φανέλα με το Νο10 και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό για τα social media των Πρασίνων.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν εμφανίζονται και τέσσερις μεγάλες παλιές δόξες του συλλόγου, συμπατριώτες του Αντίνο, οι Χουάν Ραμόν Ρότσα, Χουάν Χοσέ Μπορέλι, Έκι Γκονζάλες και Σεμπαστιάν Λέτο.