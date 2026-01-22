Σαουδαραβικό πρέσινγκ για Σαλάχ: Ανοιχτό παραμένει το μέλλον του Αιγύπτιου

Παρά το γεγονός ότι η Saudi Pro League έχει στραφεί το τελευταίο διάστημα στην απόκτηση νεότερων ποδοσφαιριστών, το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Σαουδαράβων.



Ο 33χρονος επιθετικός της Λίβερπουλ παραμένει ένας από τους βασικούς στόχους τους, με το ενδιαφέρον να μην έχει ατονήσει.

Ο Σαλάχ επέστρεψε κανονικά στην αποστολή των «Reds» για την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στο Champions League, ενώ το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως οι σχέσεις του τόσο με τον προπονητή Άρνε Σλοτ όσο και με τη διοίκηση του συλλόγου έχουν βελτιωθεί. Παρ’ όλα αυτά, το μέλλον του στην αγγλική ομάδα δεν θεωρείται δεδομένο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του «Sky Sports», οι σύλλογοι της Σαουδικής Αραβίας εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Η Αλ Ιτιχάντ και η Αλ Χιλάλ έχουν επιχειρήσει και στο παρελθόν να αποκτήσουν τον Αιγύπτιο σούπερ σταρ και φαίνεται πως δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια.

Η νομική σύμβουλος Φραντσέσκα Πετρίτσιονε, με εμπειρία στις αγορές της Serie A, της Premier League και της LaLiga, αλλά και εξειδίκευση στο σαουδαραβικό ποδόσφαιρο, υπογράμμισε πως η λίγκα είναι διατεθειμένη να κάνει εξαίρεση για τον Σαλάχ.

Όπως ανέφερε, η παρουσία του θα είχε τεράστια εμπορική και αγωνιστική αξία για τη χώρα, ενισχύοντας σημαντικά την παγκόσμια προβολή του πρωταθλήματος.

Τόνισε επίσης ότι η περίπτωση Σαλάχ δεν αφορά έναν παίκτη που θα μετακινηθεί απλώς για οικονομικούς λόγους, αλλά έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στην εξέλιξη της καριέρας του όσο και στην ανάπτυξη του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου.