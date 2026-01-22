Champions League: Τα «κλειδωμένα» 15 εισιτήρια για τα νοκ άουτ

Η εικόνα της league phase του Champions League ξεκαθάρισε ακόμη περισσότερο μετά την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής, μία στροφή πριν από το φινάλε.

Ήδη 15 από τις 24 ομάδες που θα συνεχίσουν στη νοκ άουτ φάση έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους, με τις εννέα τελευταίες θέσεις να παραμένουν ανοιχτές και να κριθούν την τελευταία αγωνιστική ανάμεσά τους και αυτή που διεκδικεί ο Ολυμπιακός.

Στο δεύτερο «κύμα» προκρίσεων προστέθηκαν τέσσερις ακόμη ομάδες, καθώς Νιούκαστλ, Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα και Τσέλσι πήραν τα αποτελέσματα που χρειάζονταν και σφράγισαν το εισιτήριό τους για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στα νοκ άουτ

Άρσεναλ

Μπάγερν Μονάχου

Ρεάλ Μαδρίτης

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Παρί Σεν Ζερμέν

Νιούκαστλ

Τσέλσι

Μπαρτσελόνα

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μάντσεστερ Σίτι

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Ίντερ

Γιουβέντους

Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου είναι μέχρι στιγμής οι μόνες ομάδες που έχουν εξασφαλίσει μαθηματικά θέση στην πρώτη οκτάδα, γεγονός που τους δίνει απευθείας πρόκριση στη φάση των «16». Τα υπόλοιπα έξι εισιτήρια της οκτάδας θα κριθούν την επόμενη εβδομάδα, στην τελευταία αγωνιστική της league phase.