Μπέιλ για Αλόνσο: «Πρέπει να διαχειρίζεσαι τα "εγώ" στα αποδυτήρια της Ρεάλ»

Ο Γκάρεθ Μπέιλ μίλησε για τον Τσάμπι Αλόνσο και το γεγονός πως δεν αρκεί να είσαι ένας καλός προπονητής για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο άλλοτε παίκτης της Βασίλισσας αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Ισπανό τεχνικό, αλλά εξήγησε πως δεν ήταν ακόμη σε σημείο να διαχειριστεί τα αποδυτήρια της ομάδας.

Ο Ουαλός θεωρεί πως αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να μην συνεχίσει με τον Τσάμπι Αλόνσο στην τεχνική ηγεσία.

«Ο Τσάμπι είναι ένας απίστευτος προπονητής.

Αλλά ερχόμενος στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν χρειάζεται να είσαι προπονητής, χρειάζεται να είσαι μάνατζερ.

Πρέπει να διαχειρίζεσαι τα "εγώ" στα αποδυτήρια. Πρέπει να χαϊδεύεις τα "εγώ" . Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλή τακτική δουλειά. Έχεις αστέρια στα αποδυτήρια που μπορούν να αλλάξουν τα παιχνίδια σε μια στιγμή»