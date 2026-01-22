Γιουβέντους: «Όχι» της Φιορεντίνα για Γκούντμουντσον

Η Γιουβέντους συνεχίζει να αναζητά λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής, μετά τις δυσκολίες που προέκυψαν στην υπόθεση του Ματετά από την Κρίσταλ Πάλας.

Οι «Μπιανκονέρι» θέλουν άμεσα έναν φορ και εξετάζουν εναλλακτικές περιπτώσεις στην αγορά, όμως ακόμη δεν υπάρχει κάτι.

Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσαν πρόταση στη Φιορεντίνα για την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς Ισλανδού επιθετικού Άλμπερτ Γκούντμουντσον. Η πρόταση της Γιουβέντους αφορούσε δανεισμό με οψιόν αγοράς, ωστόσο η απάντηση των «Βιόλα» ήταν αρνητική.

Η Φιορεντίνα δεν δείχνει διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Γκούντμουντσον με αυτούς τους όρους, θεωρώντας τον βασικό κομμάτι του αγωνιστικού της πλάνου.