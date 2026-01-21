Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στο Αστέρας-ΑΕΚ, Βεργέτης στο Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Λειψή η αγωνιστική με το Κηφισιά-ΠΑΟΚ να αναβάλλεται και δίχως ντέρμπι το Σαββατοκύριακο, ως εκ τούτου θα σφυρίξουν μόνο Έλληνες διαιτητές τα έξι ματς του διημέρου.

Ο Τάσος Σιδηρόπουλος ορίστηκε στο Ολυμπιακός-Βόλος, με τον Ευαγγέλου στο Αστέρας-ΑΕΚ και τον Βεργέτη στο Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ενώ το Άρης-Λεβαδειακός θα διευθύνει ο Ματσούκας.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής:

Άρης-Λεβαδειακός: Ματσούκας (Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος Κατοίκος, VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος)

ΟΦΗ-Παναιτωλικός: Κουκούλας (ΚΚωνσταντίνου, Δέλλιος, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Πολυχρόνης)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Στάικος, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς)

Ολυμπιακός-Βόλος: Σιδηρόπουλος (Πολυχρόνης, Δημητριάδης, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Τζήλος, Πουλικίδης)

Αστέρας-ΑΕΚ: Ευαγγέλου (Πάτρας, Τσολακίδης, 4ος Πολυχρόνης, VAR: Τσακαλίδης, Παπαπέτρου)

Λάρισα-Πανσερραϊκός: Κόκκινος (Μπαλιάκας, μάτσας, 4ος Ανδριανός, VAR: Ζαμπαλάς, Φωτιάς)