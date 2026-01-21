Υπενθύμιση δύναμης από τους άνιωθους παικταράδες

Τα κύματα, το... ρεμπέτικο, ο Τζολάκης... Νόιερ, ο ΑΡΧΗΓΟΣ Ρέτσος και όλοι οι άνιωθοι παικταράδες του Ολυμπιακού. Γράφει ο Χρ. Σταθόπουλος.

Υπάρχουν νίκες που τις βάζεις στο αρχείο, δίπλα στις υπόλοιπες. Και υπάρχουν νίκες που τις κρεμάς στον τοίχο, γιατί δεν είναι μόνο αποτέλεσμα. Είναι νίκες που μετράνε διπλά, είναι βραδιές που σε κάνουν να περπατάς πιο βαριά, σαν την ομάδα που θυμήθηκε ποια είναι. Το 2-0 απέναντι στη Λεβερκούζεν δεν ήταν χαμόγελο της τύχης. Ήταν επαγγελματική νίκη, από αυτές που σε σπρώχνουν προς την επόμενη φάση και σου χτίζουν μομέντουμ εκεί που κάθε λεπτομέρεια κοστίζει.

Δεύτερη νίκη στη League Phase. Και δεύτερη συνεχόμενη μετά την Καϊράτ Αλμάτι. Στην Ευρώπη, αυτό λέγεται «είμαι εδώ».

Το ποδόσφαιρο έχει στιγμές που είναι σαν την πρώτη πενιά στο ρεμπέτικο: δεν σου ζητά εξήγηση, σου σηκώνει τρίχα. Αυτή την πενιά την έπαιξε ο Κοστίνια. Γρήγορο γκολ, από αυτά που κάνουν το γήπεδο να ανασαίνει και τον αντίπαλο να στραβοκαταπίνει. Και δεν ήταν μόνο το 1-0.

Ήταν το γκολ που το χρειαζόταν ο Πορτογάλος. Έχει ακούσει πολλά, έχει σηκώσει παράπονα και μουρμούρα, έχει νιώσει τη δυσπιστία να γυρίζει γύρω του. Στο Λιμάνι συγχωρείται το λάθος, όχι η μαλθακότητα. Χθες, ο Κοστίνια έδωσε την απάντηση με τον μόνο τρόπο που μετρά: στο χορτάρι.

Κι ήταν γκολ που το χρειαζόταν ο Ολυμπιακός, με τη σέντρα, γιατί απέναντί του είχε μια ομάδα που αν της αφήσεις χώρο και χρόνο, σε καταπίνει με τη μπάλα και με το μυαλό της. Το προβάδισμα έδωσε δικαίωμα στο πλάνο, έβαλε την πίεση στον άλλον, έφερε το ματς εκεί που αρχίζει το πραγματικό τεστ, στην αντοχή.

Η Λεβερκούζεν έφτιαξε ευκαιρίες πολλές. Πάρα πολλές. Το ματς είχε διαστήματα που θύμιζε κύμα που έρχεται ξανά και ξανά, ψάχνοντας ρωγμή. Και κάπου εκεί βγήκε μπροστά ο άνθρωπος που γύρισε το παιχνίδι σε προσωπική υπόθεση.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε εμφάνιση Κουρτουά – Νόιερ. Από το 10’ μέχρι και το 80’ ήταν παντού: χέρια, πόδια, ώμος, κορμός, αντανακλαστικά που κάνουν τον αντίπαλο να σκέφτεται δεύτερη φορά πριν τελειώσει τη φάση. Και όταν ο αντίπαλος σκέφτεται, το γκολ γίνεται πιο δύσκολο.

Για την ιστορία, γιατί η αλήθεια δεν φοβάται τα νούμερα, τα αναμενόμενα γκολ που απέτρεψε έφτασαν το 1.91! Ένας άνθρωπος που έκοψε αμέτρητα... σίγουρα γκολ. Αυτό είναι ευρωπαϊκή κλάση, όχι άλλη μια βραδιά.

Και ναι, εδώ χωράει η εικόνα που βλέπεται δίπλα στον τίτλο: Ο Τζολάκης έγινε τοίχος, έγινε το ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ που γράφει ο τερματοφύλακας με το σώμα του.

Υπήρξαν θέματα στην αμυντική λειτουργία, που ξεκινούσαν από το κέντρο, από την πρώτη άμυνα. Όμως όταν έχεις αυτόν τον τερματοφύλακα σε τέτοια κατάσταση, η ομάδα ψηλώνει, βρίσκει θράσος, παίρνει ανάσα και ο... Άγιος Κωνσταντής Τζολάκης δείχνει ότι ξαναπιάνει τον περσινό εαυτό του.

Το 71% της Γης είναι νερό, το υπόλοιπο είναι... ο Εσε

Σε τέτοια παιχνίδια, το ταλέντο είναι σημαντικό, αλλά η αντοχή στο ξύλο της φάσης είναι χρυσός. Ο Σαντιάγκο Εσε ήταν ο δεύτερος μεγάλος κρίκος του άξονα, αυτός που έδινε στην ομάδα χρόνο και οξυγόνο. Το είπαν ωραία και στα social: «Το 71% της Γης καλύπτεται από νερό, το υπόλοιπο από τον Σαντιάγκο Εσε».

Έκοβε αντεπιθέσεις, έκοβε γραμμές, πάσες, έκοβε κινήσεις πριν γίνουν απειλή. Παίκτης που δεν παίζει μόνο με πόδια, παίζει με διαίσθηση και θράσος. Όταν ο άξονας δαγκώνει έτσι, ο αντίπαλος αρχίζει να ψάχνει λύσεις που δεν έχει.

Ρέτσος, ο ΑΡΧΗΓΟΣ

Και μετά είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. ΑΡΧΗΓΟΣ. Με όλα τα γράμματα κεφαλαία.

Κίτρινη από το 5’. Πίεση, κόντρα, συγκρούσεις. Κι όμως έπαιξε σαν να έχει προσωπική συμφωνία με την περιοχή, «Εδώ δεν περνάτε». Ηγεσία δεν είναι να φωνάζεις, είναι να στέκεσαι σωστά, να κλείνεις, να καλύπτεις, να τραβάς τους άλλους μαζί σου, να αντέχεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άψογος, εκεί που παίζεται η ουσία, εκεί που μια στιγμή αδυναμίας γίνεται τιμωρία και το χαμόγελό του στο τέλος είχε μέσα όλη την ψυχολογία του Ολυμπιακού. Ανακούφιση, περηφάνια και πείσμα.

Η σφραγίδα μπήκε εκεί που πονάει πιο πολύ. Στο έξτρα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μεχντί Ταρεμί με πλασέ υψηλής κλάσης έγραψε το 2-0 και υπέγραψε τη βραδιά. Αντικατέστησε επάξια τον Ελ Κααμπί, κάλυψε το κενό χωρίς να ζητήσει άλλοθι, χωρίς να ψάξει δικαιολογία. Μεγάλος παίκτης, μεγάλο σέντερ φορ, από αυτούς που σε τέτοια ματς όταν εμφανίζονται, το τελειώνουν.

Και ύστερα ήρθε η πιο βαριά, η πιο ανθρώπινη εικόνα. Στους πανηγυρισμούς ο Ταρεμί ήταν αγέλαστος, παγωμένος. Όχι από δυσαρέσκεια. Από κάτι πολύ πιο σκληρό: στο Ιράν η κατάσταση είναι κόλαση, με ταραχές και ειδήσεις για νεκρούς να έρχονται σχεδόν καθημερινά. Εκεί η νίκη δεν σου σβήνει το βάρος από το πρόσωπο, σου το κάνει πιο ορατό.

Το γήπεδο ανατρίχιασε, γιατί είδε έναν ποδοσφαιριστή στην κορυφή της βραδιάς του να κουβαλά μέσα του έναν άλλον, πολύ πιο δύσκολο αγώνα.

Ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα γεμάτη από άνιωθους παικταράδες. Όχι με τη στεγνή έννοια, αλλά με την καθαρά ποδοσφαιρική. Με εκείνη τη σπάνια ευρωπαϊκή αναισθησία που χρειάζεται για να κερδίσεις τέτοια βράδια. Να σε σφυροκοπούν οι φάσεις, να σε τεντώνει το ματς, να ψάχνει ο αντίπαλος τη ρωγμή, κι εσύ να μην λυγίζεις, να μη χάνεις το μυαλό σου, να μη σε ακουμπά ο φόβος.

Η Λεβερκούζεν έχασε ευκαιρίες και όπως είπαμε ο Ολυμπιακός πέρασε κύματα. Στο τέλος έμεινε αυτό που μετρά στην Ευρώπη: η νίκη. Και αυτή η νίκη έχει βάρος, έχει μέταλλο, έχει διάρκεια. Είναι από αυτές που δεν τις λες καλές, τις λες νίκες-σφραγίδες.

Ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο τελικό. Πήρε αποτέλεσμα, πήρε ψυχή, πήρε μομέντουμ. Και όταν μια ομάδα παίρνει μομέντουμ στην Ευρώπη, η συνέχεια δεν είναι πια όνειρο. Γίνεται στόχος.