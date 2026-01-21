ΜΜΕ Μεξικού: «Η αναγέννηση του Γιακουμάκη και η στάση της Κρουζ Αζούλ»

Στο μικροσκόπιο της μεξικάνικης ιστοσελίδας «Sports Illustrated» μπήκαν τα πεπραγμένα του Γιώργου Γιακουμάκη με την φανέλα του ΠΑΟΚ, εξετάζοντας παράλληλα την στάση που επρόκειτο να κρατήσει η Κρουζ Αζούλ.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει αφήσει θετικές εντυπώσεις μετά το πρώτο εξάμηνο παρουσίας του στην Τούμπα, χάρη στην παραγωγική του παρουσία, καταγράφοντας 11 γκολ και 1 ασίστ σε 24 παιχνίδια με τα «ασπρόμαυρα» μέχρι στιγμής.

Όπως είναι φυσικό, οι επιδόσεις του δεν περνούν απαρατήρητες και στην Κρουζ Αζούλ, με την μεξικανική ομάδα να παρακολουθεί στενά την περίπτωση του, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα με φόντο το ερχόμενο καλοκαίρι, όπου και ολοκληρώνεται ο δανεισμός του στον Δικέφαλο, στον οποίο προβλέπεται και οψιόν αγοράς.

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει στο ρεπορτάζ του ο δημοσιογράφος Τζεράρντο Καρντένας, η... αναγέννηση του Γιακουμάκη στα ελληνικά γήπεδα έχει βάλει σε σκέψεις τους ανθρώπους της μεξικανικής ομάδας, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν ξεκάθαρη στάση για τον χειρισμό της υπόθεσης του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το ρεπορτάζ της «Sports Illustrated»:

«Ο Γιακουμάκης βρίσκει δίχτυα με την επιστροφή του στην Ελλάδα, φέρνοντας σε δύσκολη θέση την Κρουζ Αζούλ.

Η αναγέννηση του Γιώργου Γιακουμάκη αρχίζει να προκαλεί αίσθηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο Έλληνας επιθετικός έχει βρει συνέπεια και γκολ με τον ΠΑΟΚ, βελτιώνοντας αισθητά την απόδοσή του τους τελευταίους δύο μήνες και αναζωπυρώνοντας μια φαινομενικά αδρανή συζήτηση σχετικά με τις άμεσες δυνατότητές του.

Από τότε που έφτασε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Γιακουμάκης χρειάστηκε χρόνο για να προσαρμοστεί. Ωστόσο, η διαδικασία αρχίζει να αποδίδει καρπούς. Ο Έλληνας επιθετικός έχει ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του, τον ανταγωνιστικό ρυθμό του και την παρουσία του στη μεγάλη περιοχή, παράγοντες που τον τοποθετούν ξανά ως βασικό επιθετικό στο επιθετικό σχήμα της ελληνικής ομάδας.

Οι αριθμοί υποστηρίζουν την τρέχουσα φόρμα του. Σε 24 αγώνες που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις, ο Γιακουμάκης έχει ήδη πετύχει 11 γκολ και μία ασίστ, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν μια πραγματική επίδραση στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πέρα από τα στατιστικά, η επιρροή του στο παιχνίδι έχει αυξηθεί, με πιο συνεπή συμμετοχή και δυνατή απόδοση υπό πίεση.

Αυτή η αναζωπύρωση δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Έλληνας επιθετικός έχει επιδείξει μια πιο σωματική, επιθετική και αποτελεσματική εκδοχή του εαυτού του μπροστά στην εστία. Το ανταγωνιστικό περιβάλλον στον ΠΑΟΚ του έχει επιτρέψει να αισθάνεται σημαντικός, κάτι που δεν κατάφερε να πετύχει στα πρόσφατα στάδια της καριέρας του.

Αξίζει να θυμηθούμε ότι ο Γιακουμάκης ανήκει στην Κρουζ Αζούλ. Ο χρόνος του στην Ελλάδα αποτελεί μέρος μιας συμφωνίας δανεισμού με τη διοίκηση του συλλόγου, η οποία περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Αυτή η συμβατική λεπτομέρεια έχει επανέλθει στην επικαιρότητα δεδομένης της εμφανούς βελτίωσής του ως παίκτης.

Η οψιόν αγοράς εξαρτάται από την απόδοση του επιθετικού και το τρέχον επίπεδό του αρχίζει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που τέθηκαν στην αρχή της συμφωνίας. Ο ΠΑΟΚ παρακολουθεί στενά την πρόοδό του, γνωρίζοντας ότι η διατήρηση αυτού του επιπέδου παραγωγικότητας θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια μόνιμη επένδυση.

Για τον Κρουζ Αζούλ, η κατάσταση είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, η αυξημένη αξία του παίκτη επιβεβαιώνει ότι το ταλέντο είναι ακόμα εκεί, από την άλλη, ανοίγει την πόρτα σε μια μόνιμη αποχώρηση που θα μείωνε το βάρος του σχεδιασμού και του προϋπολογισμού. Ο μεξικανικός σύλλογος παρακολουθεί στενά την απόδοσή του από απόσταση.

Το άμεσο μέλλον του Γιακουμάκη εξαρτάται από τη συνέπεια. Αν διατηρήσει αυτό το ανταγωνιστικό επίπεδο και το επίπεδο σκοραρίσματος, το αποτέλεσμα φαίνεται ξεκάθαρο. Η Ελλάδα του έχει δώσει πίσω τον βασικό ρόλο και την αυτοπεποίθησή του, και ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να μετατρέψει αυτή την αναβίωση σε μόνιμο προσκήνιο».